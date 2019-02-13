"Сервье Украина " отзывает с рынка препарат "Ереспал" из-за возможных серьезных осложнений

ООО "Сервье Украина" обратилась в Министерство здравоохранения с заявлением об отмене регистрационного удостоверения и дальнейшем отзыве с рынка лекарственных средств препарата "Ереспал", сообщается на сайте компании.

Как сообщила пресс-служба компании агентству "Интерфакс-Украина", процедура отзыва лекарственных средств с фармацевтического рынка началась по решению материнской компании "Ле Лаборатуар Сервье" (Франция) на уровне дистрибьюторов и аптек в соответствии с украинским законодательством.

Причиной отзыва "Ереспала", по информации компании, стали новые доклинические исследования, которые показали, что действующее вещество фенспирид может вызвать нарушение сердечного ритма. По результатам доклинических исследований французской фармкомпанией по согласию уполномоченного органа Франции ANSM (Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения Франции) было принято решение об отзыве лекарства.

Согласно сообщению пресс-службы, лексредства компании "Ле Лаборатуар Сервье", содержащие фенспирид, зарегистрированы в 32 странах мира и соответствующие процедуры отзыва препарата начаты во всех этих странах.

Препарат "Ереспал" используется для лечения острых и хронических воспалительных процессов дыхательных путей, хронических обструктивных заболеваний легких (только для таблеток), в составе комплексной терапии бронхиальной астмы, при сезонном и круглогодичном аллергическом рините и других проявлениях аллергии, респираторных проявлениях кори, гриппа, а также для симптоматического лечения коклюша.

"Ле Лаборатуар Сервье" - международная французская фармацевтическая компания, в которой работает 21700 сотрудников в 149 странах мира.

Деятельность компании в направлении исследований и разработок сосредоточена в пяти областях: сердечно-сосудистые, онкологические, иммуновоспалительные, нейропсихиатрические заболевания и сахарный диабет. "Ле Лаборатуар Сервье" также разрабатывает и предлагает цифровые решения для здоровья и инновационные цифровые инструменты.

ООО "Сервье Украина" начала свою деятельность в 1997 году. Сейчас компания занимает 15-е место среди фармкомпаний на рынке Украины по объему продаж. На рынке представлены 18 брендов компании.

Конечным бенефициаром "Сервье Украина" является Оливье Лоро.