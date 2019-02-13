Медицина

18:50 13.02.2019

"Сервье Украина " отзывает с рынка препарат "Ереспал" из-за возможных серьезных осложнений

2 мин читать
"Сервье Украина " отзывает с рынка препарат "Ереспал" из-за возможных серьезных осложнений

ООО "Сервье Украина" обратилась в Министерство здравоохранения с заявлением об отмене регистрационного удостоверения и дальнейшем отзыве с рынка лекарственных средств препарата "Ереспал", сообщается на сайте компании.

Как сообщила пресс-служба компании агентству "Интерфакс-Украина", процедура отзыва лекарственных средств с фармацевтического рынка началась по решению материнской компании "Ле Лаборатуар Сервье" (Франция) на уровне дистрибьюторов и аптек в соответствии с украинским законодательством.

Причиной отзыва "Ереспала", по информации компании, стали новые доклинические исследования, которые показали, что действующее вещество фенспирид может вызвать нарушение сердечного ритма. По результатам доклинических исследований французской фармкомпанией по согласию уполномоченного органа Франции ANSM (Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения Франции) было принято решение об отзыве лекарства.

Согласно сообщению пресс-службы, лексредства компании "Ле Лаборатуар Сервье", содержащие фенспирид, зарегистрированы в 32 странах мира и соответствующие процедуры отзыва препарата начаты во всех этих странах.

Препарат "Ереспал" используется для лечения острых и хронических воспалительных процессов дыхательных путей, хронических обструктивных заболеваний легких (только для таблеток), в составе комплексной терапии бронхиальной астмы, при сезонном и круглогодичном аллергическом рините и других проявлениях аллергии, респираторных проявлениях кори, гриппа, а также для симптоматического лечения коклюша.

"Ле Лаборатуар Сервье" - международная французская фармацевтическая компания, в которой работает 21700 сотрудников в 149 странах мира.

Деятельность компании в направлении исследований и разработок сосредоточена в пяти областях: сердечно-сосудистые, онкологические, иммуновоспалительные, нейропсихиатрические заболевания и сахарный диабет. "Ле Лаборатуар Сервье" также разрабатывает и предлагает цифровые решения для здоровья и инновационные цифровые инструменты.

ООО "Сервье Украина" начала свою деятельность в 1997 году. Сейчас компания занимает 15-е место среди фармкомпаний на рынке Украины по объему продаж. На рынке представлены 18 брендов компании.

Конечным бенефициаром "Сервье Украина" является Оливье Лоро.

Теги: #ереспал #рынок #минздрав #здравоохранение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:34 13.02.2019
Кабмин Украины обеспечил непрерывность работы Минздрава – распоряжение

Кабмин Украины обеспечил непрерывность работы Минздрава – распоряжение

16:43 13.02.2019
Кабмин пожалуется в ВСП на судью, запретившему Супрун исполнять обязанности министра здравоохранен

Кабмин пожалуется в ВСП на судью, запретившему Супрун исполнять обязанности министра здравоохранен

13:36 13.02.2019
Во Львовской области 250 школ приостановили обучение в связи с заболеваемостью ОРВИ и корью

Во Львовской области 250 школ приостановили обучение в связи с заболеваемостью ОРВИ и корью

11:07 13.02.2019
Суд ограничил только две функции Супрун как руководителя Минздрава - судья-спикер

Суд ограничил только две функции Супрун как руководителя Минздрава - судья-спикер

10:23 13.02.2019
Судья до сих пор не вынес решение по отстранению Супрун от руководства Минздравом в качестве обеспечения иска Мосийчука

Судья до сих пор не вынес решение по отстранению Супрун от руководства Минздравом в качестве обеспечения иска Мосийчука

17:37 12.02.2019
Суд еще не вынес решения по ходатайству Минюста об отмене запрета Супрун исполнять обязанности министра

Суд еще не вынес решения по ходатайству Минюста об отмене запрета Супрун исполнять обязанности министра

16:13 12.02.2019
Запрет Супрун руководить Минздравом в обеспечение иска Мусийчука стало фактическим разрешением спора до его рассмотрения – юристы

Запрет Супрун руководить Минздравом в обеспечение иска Мусийчука стало фактическим разрешением спора до его рассмотрения – юристы

14:21 12.02.2019
Более 3 тыс. украинцев заболели корью на прошлой неделе - ЦОЗ

Более 3 тыс. украинцев заболели корью на прошлой неделе - ЦОЗ

13:28 12.02.2019
Отстранение Супрун от и. о. министра приведет к блокированию успешно начатой реформы медицины

Отстранение Супрун от и. о. министра приведет к блокированию успешно начатой реформы медицины

18:03 11.02.2019
Суд Киева пока не разблокировал работу Минздрава

Суд Киева пока не разблокировал работу Минздрава

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд Киева пока не разблокировал работу Минздрава

Регионы могут остаться без закупленных за средства госбюджета лекарств на 633 млн грн без подписи Супрун

Супрун: Доступ пациентов к медицинскому каннабису - это их право на медпомощь

Пять украинцев скончались от гриппа с начала года

"Скорая" в Украине приезжает в среднем за 8,5 минут

ПОСЛЕДНЕЕ

Заболеваемость гриппом в Украине превышает эпидемпорог на 4,9% - ЦОЗ

Гройсман напомнил об ответственности местных властей за медучреждения

Киевские власти в 2019 планируют построить две больницы – Кличко

В Запорожье за неделю корью заболели 30 человек

Запорожская медицинская академия последипломного образования начала подготовку трансплант-координаторов

Минздрав предложил утвердить стандарт инфекционного контроля для медучреждений, предоставляющих помощь больным туберкулезом

В Украине за январь корью заболели 15 тыс. человек – Богомолец

Аваков не поддерживает отстранение судом Супрун: "абсурдное решение"

Саенко: Основная цель реформы рынка лексредств - снижение стоимости лекарств

Регионы могут остаться без закупленных за средства госбюджета лекарств на 633 млн грн без подписи Супрун

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА