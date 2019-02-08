Медицина

19:04 08.02.2019

В Запорожье за неделю корью заболели 30 человек

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В Запорожье за неделю корью заболели 30 человек

В Запорожье с 1 по 8 февраля корью заболели 30 горожан, в том числе 4 ребенка, сообщает ГУ "Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

По данным первичных экстренных сообщений, полученных лабораторным центром, только за период с 1 по 8 февраля в г.Запорожье корью заболели 26 взрослых и 4 ребенка (всего 30 человек).

При этом в течение января в Запорожье корью заболели 42 человека: 8 детей и 34 взрослых.

Таким образом, с начала 2019 года в городе зарегистрировано 72 случая этого острого инфекционного вирусного заболевания.

Теги: #корь #запорожье
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Интерфакс-Украина
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