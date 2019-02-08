Запорожская медакадемия последипломного образования начала подготовку трансплант-координаторов Киев. 8 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Запорожская медицинская академия последипломного образования начала подготовку трансплант-координаторов, в основе курса - практика по трансплантации ЕС и США. Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, практическая часть обучения, которая составит около 70% учебного времени, будет проходить на базе Центра трансплантации Запорожской областной больницы. Медики будут

Запорожская медицинская академия последипломного образования начала подготовку трансплант-координаторов, в основе курса - практика по трансплантации ЕС и США.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, практическая часть обучения, которая составит около 70% учебного времени, будет проходить на базе Центра трансплантации Запорожской областной больницы.

Медики будут учиться организовывать полный цикл процесса трансплантации от получения согласия на донорство к изъятию и транспортировки органов. Будущих трансплант-координаторов ознакомят с правовыми и юридическими аспектами трансплантации, отдельно сосредоточат внимание на организации процесса и условиях установления смерти мозга.

Кроме того, в программу курса войдет психологическая подготовка, в частности, в течение 20 часов курса медики будут изучать основные модели взаимоотношений с донорами, их семьями и пациентами, нуждающихся в трансплантации.

Как сообщалось, новый закон о трансплантации предусматривает, что одной из ключевых фигур процесса трансплантации является трансплант-координатор, который должен налаживать взаимодействие между всеми участниками процесса трансплантации, в частности проверять и получать согласия на донорство, своевременно и систематически обновлять информацию в Единой государственной системе трансплантации, организовывать оперативное и безопасную транспортировку органов.

Трансплант-координатор должен иметь высшее образование не ниже второго (магистерского) уровня в области здравоохранения, социальной работы или социальных и поведенческих наук.