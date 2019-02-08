Минздрав предложил утвердить стандарт инфекционного контроля для медучреждений, предоставляющих помощь больным туберкулезом

Министерство здравоохранения Украины предложило утвердить стандарт инфекционного контроля для учреждений здравоохранения, предоставляющих помощь больным туберкулезом.

Новый стандарт, размещенный на сайте ведомства для общественного обсуждения, позволит внедрить многокомпонентный инфекционный контроль туберкулеза. Выполнение комплекса мероприятий инфекционного контроля в дальнейшем сделает невозможным инфицирование лица, контактирующего с больным туберкулезом, снижает риск возникновения профессиональных заболеваний туберкулезом, внутрибольничной передачи от больного к больному различных штаммов туберкулеза, в том числе химиорезистентных.

Стандарт инфекционного контроля предусматривает мониторинг и мероприятия в центре распространения туберкулезной инфекции при паллиативной помощи пациенту.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Кабинет министров Украины утвердил общегосударственную целевую социальную программу противодействия заболеванию туберкулезом на 2018-2021 гг. В ее основу заложена новая глобальная стратегия Всемирной организации здравоохранения "Положить конец туберкулезу" и целевые ориентиры комплексного плана действий по борьбе с туберкулезом в Европейском регионе ВОЗ на 2016-2020 гг.