В Украине за январь корью заболели 15 тыс. человек – Богомолец

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, кандидат в президенты Ольга Богомолец считает, что в Украине продолжается эпидемия корью – только за январь в стране заболели 15 тыс. человек.

"Почему в Украине не введена эпидемия кори? Она у нас не объявлена, потому что это должен сделать тот, кого нет. Эта должность называется главный врач – санитарный эпидемиолог. Этого врача нет. Ибо нет министра", - подчеркнула О.Богомолец во время ток-шоу "Украинский формат" сообщила пресс-служба нардепа.

Она отметила, что парламентский комитет здравоохранения готов работать с любым министром здравоохранения, независимо от его фамилии, если он "будет бороться за жизни украинских людей".

О.Богомолец также подчеркнула, что причиной эпидемии кори в Украине выступает не один фактор. "Сегодня люди, которые имеют температуру 38,5 и 39 градусов, едут в метро, в автобусе, трамвае к семейному врачу. По дороге они заражают других людей корью. То, что отменили приход семейного врача на дом – это одна из причин того, что сегодня могут преодолеть эту эпидемию. Только за январь заболело 15 тыс. человек. Инфекционисты кричат караул, некуда класть в больницы людей", - подчеркнула О.Богомолец.