Медицина

16:04 06.02.2019

Саенко: Основная цель реформы рынка лексредств - снижение стоимости лекарств

1 мин читать
Саенко: Основная цель реформы рынка лексредств - снижение стоимости лекарств

Основной целью реформы рынка лекарственных средств является снижение стоимости и улучшение качества лекарств, считает министр Кабинета министров Александр Саенко.

"Основная цель - снижение стоимости и обеспечение надлежащего качества лекарств. В планах - расширение сферы регулирования цен, изменение подходов к установлению торговых надбавок, пилотный проект по маркировке лекарств QR-кодами, совершенствование и расширение правительственной программы "Доступные лекарства", - написал он в Facebook в среду.

А.Саенко также отметил, что возможность возврата гражданам денег или замены товара в случае его ненадлежащего качества в аптеке является важным шагом в борьбе с фальсификатом лекарств.

"Важно, что с 1 января 2019 года все аптеки должны использовать кассовые аппараты, а граждане, соответственно, получили право требовать возврата денег или замены товара в случае его ненадлежащего качества. Это мощный шаг в борьбе с фальсификатом и злоупотреблениями на рынке", - написал министр.

Теги: #саенко #медреформа #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:05 06.02.2019
Кабмин уволил Мартынюка и назначил и.о. министра агрополитики Трофимцеву

Кабмин уволил Мартынюка и назначил и.о. министра агрополитики Трофимцеву

12:43 06.02.2019
Кабмин прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией

Кабмин прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией

18:42 05.02.2019
Профильный комитет Рады хочет заверить мировую общественность и украинцев в своей приверженности медреформе

Профильный комитет Рады хочет заверить мировую общественность и украинцев в своей приверженности медреформе

15:55 05.02.2019
В посольстве Швейцарии обеспокоены возможными негативными последствиями для реформы системы здравоохранения в Украине из-за решения суда относительно Супрун

В посольстве Швейцарии обеспокоены возможными негативными последствиями для реформы системы здравоохранения в Украине из-за решения суда относительно Супрун

15:49 05.02.2019
Кабмин обжалует решение суда о запрете Супрун исполнять обязанности министра

Кабмин обжалует решение суда о запрете Супрун исполнять обязанности министра

15:23 05.02.2019
Кабмин обеспокоен решением суда об отстранении Супрун и будет добиваться его отмены – заявление

Кабмин обеспокоен решением суда об отстранении Супрун и будет добиваться его отмены – заявление

14:48 05.02.2019
Кабмин будет отстаивать Супрун во главе Минздрава, в Раде нет голосов для назначения министра - нардеп Денисенко

Кабмин будет отстаивать Супрун во главе Минздрава, в Раде нет голосов для назначения министра - нардеп Денисенко

12:55 05.02.2019
НСЗУ подписала договоры с 1185 медучреждениями "первички"

НСЗУ подписала договоры с 1185 медучреждениями "первички"

12:14 05.02.2019
Минздрав предлагает Кабмину создать новый медуниверситет путем слияния Нацмедуниверситета им.Богомольца и Нацмузея медицины

Минздрав предлагает Кабмину создать новый медуниверситет путем слияния Нацмедуниверситета им.Богомольца и Нацмузея медицины

18:28 01.02.2019
Минздрав включил в обновленный перечень программы "Доступные лекарства" 258 препаратов

Минздрав включил в обновленный перечень программы "Доступные лекарства" 258 препаратов

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Регионы могут остаться без закупленных за средства госбюджета лекарств на 633 млн грн без подписи Супрун

Супрун: Доступ пациентов к медицинскому каннабису - это их право на медпомощь

Пять украинцев скончались от гриппа с начала года

"Скорая" в Украине приезжает в среднем за 8,5 минут

Минздрав планирует провести широкую вакцинацию от кори школьников во Львовской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Регионы могут остаться без закупленных за средства госбюджета лекарств на 633 млн грн без подписи Супрун

Комитет по здравоохранению обратится к президенту с требованием созвать СНБО, чтобы объявить эпидемию кори

Merck и GSK объявили о партнерстве для разработки противоракового препарата

В школах Дрогобыча объявили карантин в связи с ростом заболеваемости на грипп и ОРВИ

Суд против и.о. министра здравоохранения - очередная атака на трансформацию системы – Супрун

Минздрав предложил утвердить порядок обследования лиц, пострадавших от домашнего насилия

На "Запорожском заводе ферросплавов" зарегистрирована вспышка кори

Минздрав направил на лечение за границей 44 пациента

Украина разработает е-систему управления запасами лекарств

Больница "Феофания" намерена в 2019г внедрять информационные технологии и развивать диагностику

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА