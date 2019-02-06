Саенко: Основная цель реформы рынка лексредств - снижение стоимости лекарств

Основной целью реформы рынка лекарственных средств является снижение стоимости и улучшение качества лекарств, считает министр Кабинета министров Александр Саенко.

"Основная цель - снижение стоимости и обеспечение надлежащего качества лекарств. В планах - расширение сферы регулирования цен, изменение подходов к установлению торговых надбавок, пилотный проект по маркировке лекарств QR-кодами, совершенствование и расширение правительственной программы "Доступные лекарства", - написал он в Facebook в среду.

А.Саенко также отметил, что возможность возврата гражданам денег или замены товара в случае его ненадлежащего качества в аптеке является важным шагом в борьбе с фальсификатом лекарств.

"Важно, что с 1 января 2019 года все аптеки должны использовать кассовые аппараты, а граждане, соответственно, получили право требовать возврата денег или замены товара в случае его ненадлежащего качества. Это мощный шаг в борьбе с фальсификатом и злоупотреблениями на рынке", - написал министр.