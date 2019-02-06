Медицина

12:38 06.02.2019

Регионы могут остаться без закупленных за средства госбюджета лекарств на 633 млн грн без подписи Супрун

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Регионы могут остаться без закупленных за средства госбюджета лекарств на 633 млн грн без подписи Супрун

Закупленные за средства госбюджета на сумму более 633 млн грн лекарства могут быть не отправлены в региональные медучреждения без подписи и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, сообщило Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook.

Кроме того, Минздрав сообщил, что У.Супрун должна подписать договора с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия за счет госбюджета 2019 года. Без подписи и.о. министра своевременные закупки и поставки лекарств ставятся под угрозу, что приведет к срыву лечения тысяч людей.

Как написала, в свою очередь, У.Супрун на своей странице в Facebook, ситуация должна быть урегулирована в кратчайшие сроки для возобновления нормальной работы министерства.

"Изменения, которые нам удалось достичь, поставлены под угрозу. Речь идет о безопасности, здоровье и жизни миллионов людей. Я готова подписывать все необходимое. Сегодня (в среду - ИФ) возвращаюсь в Украину из командировки в США, которая отменена в связи с постановлением судьи Каракашьяна (судья Окружного административного суда Киева - ИФ). Мы должны в кратчайшие сроки восстановить работу Министерства".

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева по иску народного депутата Игоря Мосийчука (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) запретил У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В суде пояснили принятие такого решения ее двойным гражданством и превышением допустимого срока пребывания в статусе и.о. министра.

По данным пресс-служба Окружного админсуда Киева, суд определил запретить первому заместителю министра здравоохранения Украины У.Супрун совершать "любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". "В то же время ответчику не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра", - говорится в пресс-релизе.

Кабинет министров Украины обеспокоен данным решением Окружного админсуда Киева и намерен обжаловать его в установленном порядке. Свою поддержку У.Супрун выразили президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и председатель Верховной Рады Андрей Парубий, министр юстиции Павел Петренко.

Теги: #лекарства #бюджет #супрун #минздрав
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