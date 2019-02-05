Медицина

16:00 05.02.2019

Комитет по здравоохранению обратится к президенту с требованием созвать СНБО, чтобы объявить эпидемию кори

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Комитет по здравоохранению обратится к президенту с требованием созвать СНБО, чтобы объявить эпидемию кори

Комитет Верховной Рады по здравоохранению намерен обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с требованием созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ситуации, сложившейся с заболеваемостью корью.

Такое решение депутаты приняли на заседании комитета во вторник.

Кроме того, комитет решил признать работу Министерства здравоохранения по предотвращению роста заболеваемости корью неудовлетворительной и неудовлетворительной признать работу Минздрава по организации работы оперативного штаба по предотвращению заболеваемости корью.

Глава комитета Ольга Богомолец отметила, что согласно действующему законодательству, объявить эпидемию кори может только главный санитарный врач, должность которого в настоящее время вакантна, хотя не ликвидирована.

При этом депутаты считают, что эпидемию кори может объявить СНБО.

В свою очередь, заведующая кафедрой инфекционных болезней национального медуниверситета им.Богомольца Ольга Голубовская отметила, что штаб по предотвращению заболеваемости корью, созданный при Минздраве, последний раз заседал полтора года назад.

В то же время, по словам заведующего кафедрой микробиологии, иммунологии и вирусологии НМУ Владимир Широбоков сообщил, что в 2018 году состоялось четыре заседания этого штаба.

При этом члены комитета считают, что штаб по борьбе с заболеваемостью с корью должен работать при СНБО. По словам О.Богомолец, его мог бы возглавить завкафедрой клинической иммунологи и микробиологии Харьковской медакадемии последипломного образования Андрей Волянский.

Теги: #верховная_рада #снбо #корь #обращение #президент #порошенко #эпидемия
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