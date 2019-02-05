Merck и GSK объявили о партнерстве для разработки противоракового препарата

Merck и GSK объявили о партнерстве для разработки противоракового препарата

Дармштадт. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Германская фармакологическая компания Merck KGaA и британская GlaxoSmithKline Plc объявили о начале партнерства для совместной разработки противоракового препарата под кодовым названием M7824.

В рамках партнерства Merck, которая уже начала разработку препарата, получит 300 млн евро сразу и еще 500 млн евро в случае достижения определенных показателей. В дальнейшем, если препарат получит одобрение регуляторов и выйдет на рынок, компания может получить от GSK еще до 2,9 млрд евро.

Таким образом, общая сумма сделки может достичь 3,7 млрд евро.

Разработка и вывод препарата на рынок будут осуществляться компаниями совместно, прибыль будет разделена поровну.

В настоящее время уже ведутся, или запланированы на 2019 год, восемь исследований препарата.

Акции Merck дорожают на 1% в ходе торгов во вторник, цена бумаг GSK поднимается на 1,2%.