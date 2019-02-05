Медицина

12:55 05.02.2019

НСЗУ подписала договоры с 1185 медучреждениями "первички"

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НСЗУ подписала договоры с 1185 медучреждениями "первички"

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) по результатам трех волн заключения договоров с учреждениями первичной медицинской помощи заключила договоры с 1185 такими медучреждениями, в том числе 104 частными клиниками и 100 физлицами-предпринимателями.

Как сообщается на странице НСЗУ в Facebook, таким образом, к реформе присоединились 97% медучреждений первички.

Как сообщалось, НСЗУ выплатила 1,046 млрд грн медицинским учреждениям первичного звена по договорам на 2019 год.

НСЗУ во время третьей волны подписания договоров с медицинскими учреждениями первичной медпомощи получила от них 1207 заявок.

По итогам первой и второй волны заключения договоров НСЗУ заключила договоры с 623 медицинскими учреждениями первичной медицинской помощи, 85 и которых – частные, и выплатила им 2,45 млрд грн.

Теги: #договоры #нсзу #медреформа #медучреждения
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