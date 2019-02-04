Суд против и.о. министра здравоохранения - очередная атака на трансформацию системы – Супрун

Рассмотрение иска народного депутатаа Игоря Мосийчука (фракция Радикальной партии), которое состоится 15 февраля 2019 года, является очередной атакой на трансформацию системы здравоохранения, считает и.о. министра Уляна Супрун.

"Будет рассматриваться иск народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у меня компетенций (полномочий) к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины. Что на самом деле является очередной атакой на трансформацию системы здравоохранения. Очень опасной атакой на все изменения, которые наша команда воплотила за последнее время", - написала она на своей странице в Facebook.

Как отметила и.о. министра, подобные иски уже рассматривались Окружным админсудом Киева. В частности, в 2017 году судьи установили правомерность назначения ее на эту должность.

"Окружной административный суд Киева уже рассматривал подобные иски против нашей команды и не удовлетворил ни один из них. А именно в 2017 году судьи этого суда вынесли два постановления, установившие правомерность моего назначения правительством и возложения на меня и. о. министра здравоохранения Украины. Впрочем, очень быстро был рассмотрен иск Мосийчука и принято решение о сокращенной процедуре судебного разбирательства. А в пятницу (1 февраля – ИФ) мы узнали, что в этот суд поступило еще четыре иска Мосийчука (два против меня, два - против Владимира Гройсмана)", - написала У.Супрун.

Как сообщалось, в январе 2019 года судья Окружного админсуда Киева Руслан Арсирий, принявший решение о запрете вносить изменения в Единый госреестр юридических лиц относительно руководства Одесского национального медуниверситета, пожаловался в Высший совет правосудия на давление со стороны У.Супрун.