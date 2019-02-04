Минздрав предложил утвердить порядок обследования лиц, пострадавших от домашнего насилия

Министерство здравоохранения Украины предложило утвердить Порядок проведения и документирования результатов медицинского обследования пострадавших от домашнего насилия лиц и оказания им медицинской помощи.

Соответствующий проект приказа Минздрава обнародован на сайте ведомства для общественного обсуждения.

Согласно порядку, медицинское обследование и оказание медицинской помощи пострадавшим лицам не будет зависеть от обращения таких лиц в правоохранительные органы, суды, органы и учреждения, на которые возлагаются функции предотвращения и противодействия домашнему насилию, от их участия в уголовном или гражданском производстве.

Принятие указанного приказа даст возможность обеспечить межсекторальный подход к преодолению и противодействию домашнему насилию и содействие реализации прав лиц, которые от него пострадали.