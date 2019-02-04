Медицина

17:03 04.02.2019

На "Запорожском заводе ферросплавов" зарегистрирована вспышка кори

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На "Запорожском заводе ферросплавов" зарегистрирована вспышка кори

 7 сотрудников АО "Запорожский завод ферросплавов" заболели корью по состоянию на 1 февраля, сообщает "Запорожский областной лабораторный центр" Министерства здравоохранения Украины.

Все заболевшие старше 30 лет, при этом вакцинировались ли они ранее, неизвестно.

По данным Центра, один случай заболевания корью работника предприятия уже подтвержден лабораторно.

На АО "Запорожский завод ферросплавов" предпринимаются противоэпидемические меры.

Также в лабораторном центре отметили, что с начала 2019 года в Запорожской области зарегистрировано 86 случаев кори. Больше всего случаев заболевания в Запорожье, Бердянске, Энергодаре и Мелитополе.

Теги: #корь #ззф #запорожье
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