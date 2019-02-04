Медицина

13:58 04.02.2019

Минздрав направил на лечение за границей 44 пациента

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Минздрав направил на лечение за границей 44 пациента

Министерство здравоохранения Украины направило 31 взрослого и 13 детей на лечение в зарубежные клиники, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, такое решение приняла Комиссия Минздрава Украины по вопросам направления для лечения за границей во время первого заседания в 2019 году.

На лечение 40 пациентов из госбюджета выделено около 115 млн грн, лечение еще четырех будет осуществлено за счет остатков средств, находящихся на счетах иностранных клиник (около $334 тыс.).

В целом на программу "Лечение граждан Украины за рубежом" в госбюджете 2019 года предусмотрено почти 690 млн грн.

Как сообщалось, Кабмин постановлением от 24 октября разрешил использовать остатки средств, образовавшиеся на счетах зарубежных клиник, для лечения за границей больных украинцев. 

Теги: #лечение #минздрав #пациенты
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