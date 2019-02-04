Минздрав направил на лечение за границей 44 пациента

Министерство здравоохранения Украины направило 31 взрослого и 13 детей на лечение в зарубежные клиники, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, такое решение приняла Комиссия Минздрава Украины по вопросам направления для лечения за границей во время первого заседания в 2019 году.

На лечение 40 пациентов из госбюджета выделено около 115 млн грн, лечение еще четырех будет осуществлено за счет остатков средств, находящихся на счетах иностранных клиник (около $334 тыс.).

В целом на программу "Лечение граждан Украины за рубежом" в госбюджете 2019 года предусмотрено почти 690 млн грн.

Как сообщалось, Кабмин постановлением от 24 октября разрешил использовать остатки средств, образовавшиеся на счетах зарубежных клиник, для лечения за границей больных украинцев.