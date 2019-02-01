Минздрав включил в обновленный перечень программы "Доступные лекарства" 258 препаратов

Министерство здравоохранения Украины включило в обновленный перечень программы реимбурсации (возмещения стоимости) "Доступные лекарства" 258 препаратов, в том числе 64 бесплатных.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в обновленном перечне производители снизили цены на 37 торговых наименований лекарственных средств, наибольшее снижение цены на препарат достигло 45%.

На следующие полгода по программе "Доступные лекарства" будут реализованы 39 млн упаковок препаратов для пациентов, в том числе 16 млн упаковок безоплатно.

В Минздрав напоминают, что в конце 2018 года Кабмин дал возможность всем производителям, предложить цены на свои препараты не выше 10% от самой низкой стоимости препарата с действующим веществом и, снизив цены, включить свои препараты в перечень бесплатных для пациента.

Это изменение позволило расширить перечень препаратов, которые возмещаются на 100% до 64. Для сравнения: в прошлом перечне было 59 бесплатных препаратов.

В обновленном перечне самый дешевый препарат, который на 100% возмещает государство, стоит 4,76 грн, самый дорогой - 898,22 грн.

Как сообщалось, по состоянию на ноябрь 2018 года в программу был включен 261 препарат, стоимость 59 из них возмещалась полностью.

Программа реимбурсации стоимости "Доступные лекарства" работает с апреля 2017 года. В ней принимают участие препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета второго типа. За время действия программы лекарства были реализованы по более 32 млн рецептам на сумму более 1,6 млрд грн.

Лидерами по реализации программы в 2018 году стали Хмельницкая, Полтавская, Ривненская, Львовская и Харьковская области.

Самые низкие показатели эффективности работы программы отмечаются в Кировоградской, Одесской, Сумской, Черновицкой области и городе Киев.

С апреля 2019 года администрирование программы будет осуществлять Национальная служба здоровья (НСЗУ), что позволит выдавать препараты в рамках этой программы в любой аптеке, которая заключила договор с НСЗУ. На 2019 год на программу предусмотрено 1 млрд грн.