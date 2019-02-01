Медицина

12:41 01.02.2019

Больница "Феофания" намерена в 2019г внедрять информационные технологии и развивать диагностику

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Больница "Феофания" намерена в 2019г внедрять информационные технологии и развивать диагностику

Клиническая больница "Феофания" намерена в 2019 году внедрять информационные технологии, а также активно развивать направление диагностики, сообщил главный врач больницы Игорь Семенив.

"Мы делаем большую ставку на развитие технологий в 2019 году. Планируем капитально обновить нашу серверную базу и технологическую инфраструктуру. Это будет год компьютеризации, внедрения новой техники и новых компьютерных технологий в медицине. И у нас большие планы по развитию диагностического направления", - сказал он на церемонии передачи компанией "Хуавей Украина" оборудования для построения на территории клиники сети Wi-Fi.

И.Семенив рассказал, что в направлении развития диагностического направления клиника планирует в 2019 году создать современные центры с оборудованием для эндоскопических исследований, в том числе, желудочно-кишечного тракта и бронхоскопии. Врачи должны иметь возможность обмениваться медицинской информацией и передавать данные, полученные в ходе исследований в этих центрах, своим коллегам в другие отделения, т.к. это ускорит предоставление медицинской помощи пациентам.

"Сейчас идет очень большая коммуникация между специалистами разных направлений. Например, эндоскопические исследования желудочно-кишечного тракта очень тесно связаны с ультразвуковой диагностикой", - сказал он.

Кроме того, И.Семенив отметил, что клиническая больница "Феофания" развивает кардиологическое направление, в рамках которого в 2018 году в клинике была открыта современная кардиохирургическая операционная и планируется запуск направления открытой кардиохирургии. "У нас раньше этого не было, мы отправляли пациентов в институт им. Амосова и Центр сердца, но теперь направление кардиохирургии будет и у нас ", - сказал он.

По словам И.Семенива, клиническая больница "Феофания" планирует в 2019 году развивать направления нейрохирургии и помощи при онкологических заболеваниях, где будут внедрены новейшие диагностические технологии, а также современные техники анестезии, которые применяются при оперативных вмешательствах и манипуляциях.

И.Семенив также сообщил, что в клинике на базе консультационной поликлиники в 2019 году будет открыт консультативно-диагностический центр, который сможет принимать пациентов из других стран.

Главврач сообщил, что больница активно сотрудничает с трансплантологами из Беларуси.

"Мы стремимся, чтобы все пациенты, которые едут на трансплантацию в Беларусь, а это практически на 99% - операции по трансплантации сердца, проходили диагностику, подготовительный и постоперационный этапы в нашей больнице. Поэтому хотим обеспечить высокий уровень медицинской помощи", - сказал он.

И.Семенив также сообщил, что для больницы "Феофания" стратегически актуальным является развитие направления поддержки трансплантации и других органов.

"Для трансплантации других органов необходимо иметь специальные лаборатории. В наших планах – создать через несколько лет лабораторию, которая будет подбирать совместимого донора", - сказал он.

Вместе с тем, главврач сообщил, что клиника активно развивает направление телемедицины и технологии передачи медицинских данных, которые позволяют сотрудничать со специалистами разных стран, в том числе, привлекая их к консультированию, так называемое "второе мнение", и обмениваться опытом.

"Телемедицина очень актуальна. Мы заинтересованы в качественном оборудовании, которое может передавать точную неискаженную медицинскую информацию, опираясь на стандарты передачи медицинских данных и контактировать с разными медицинскими учреждениями в других странах", - сказал И.Семенив.

Теги: #больница #информационные_технологии #феофания #диагностика
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