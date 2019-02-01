АМКУ рекомендовал установить недискриминационные сроки отсрочки платежей при реализации лексредств по программе реимбурсации

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 31 января 2019 года с целью защиты конкуренции рекомендовал производителям лекарственных средств, участвующих в правительственной программе реимбурсации (возмещения) стоимости препаратов "Доступные лекарства", и дистрибьюторам, которые осуществляют реализацию лексредств, устанавливать недискриминационные сроки отсрочки платежей при реализации лекарств для всех контрагентов.

Как сообщил АМКУ, комитет также рекомендует производителям не применять механизм перекрестного субсидирования при определении стоимости лексредств, по которым у соответствующих субъектов хозяйствования есть признаки монопольного положения.

Срок рассмотрения рекомендаций - 90 дней со дня их получения.

Как сообщалось, программа "Доступные лекарства" работает с апреля 2017 года и насчитывает 261 медицинский препарат, по 59 из них стоимость возмещается полностью. В апреле 2019 года программа перейдет в администрирование Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).