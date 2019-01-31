Медицина

18:04 31.01.2019

Декларанты частных клиник могут безоплатно получать вакцины по календарю прививок в коммунальных медучреждениях

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Декларанты частных клиник могут безоплатно получать вакцины по календарю прививок в коммунальных медучреждениях

 Граждане, заключившие декларации с врачами первичного звена в частных клиниках, могут безоплатно получать вакцины по календарю прививок в коммунальных и государственных медучреждениях, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

"Сейчас если вы подписали декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром из частной клиники или врачом-ФЛП, вакцинацию можно пройти в любом коммунальном учреждении здравоохранения", - сообщает ведомство.

При этом в Минздраве уточняют: если врач коммунального медучреждения отказывает в вакцинации декларанту частной клиники, нужно обратиться к главному врачу, а если решить вопрос не удалось и при участии главного врача, следует обратиться в местный департамент здравоохранения.

В настоящее время Минздрав согласовывает механизм передачи частным клиникам вакцин, которые были закуплены за средства госбюджета для пациентов, заключившим декларации с семейными врачами в таких клиниках.

"Пока не стоит искать вакцины, гарантированные государством и бесплатные для граждан по календарю прививок, в частных клиниках. Сейчас обеспечение вакцинами частных медицинских учреждений - ответственность руководства таких заведений. Планируется, что вакцины, закупленные за государственный счет, станут доступны в частных клиниках и кабинетах врачей-ФЛП, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Механизм передачи таким учреждениям вакцин за средства госбюджета сейчас согласовывается МОЗ Украины", - уточняют в ведомстве.

Как сообщалось, в октябре 2018 года Кабмин внес изменения в порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, обеспечив пациентам возможность безоплатно вакцинироваться в соответствии с календарем прививок в частных учреждениях здравоохранения первичного звена, а также у врачей, работающих в качестве физлиц-предпринимателей. Таким образом, это решение создает механизм распределения и перераспределения "государственных" вакцин среди медучреждений всех форм собственности. Кроме того, в соответствии с календарем прививок, иммунобиологическими препаратами, закупленными за бюджетные средства, будут также обеспечены родильные дома вне зависимости от формы собственности.

Вместе с тем порядок передачи закупленных за средства госбюджета вакцин пока определен.

Теги: #декларации #медреформа #вакцины
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