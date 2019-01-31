Медицина

17:46 31.01.2019

Для организации производства вакцин в Украине нужна гарантия государственной закупки – "Фармак"

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Для организации производства вакцин в Украине нужна гарантия государственной закупки – "Фармак"

 Для организации производства вакцин в Украине необходима гарантия государственной закупки, считают в фармацевтической компании ПАО "Фармак" (Киев).

"Без государственной программы поддержки развития производства вакцин, инвестиционной поддержки развития такого производства или гарантий закупки определенный период организации производства вакцин в Украине не будет", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

Ее представители считают, что выпуск вакцин на предприятии возможен только в случае наличия гарантированного заказа для конкретной отечественной вакцины на три-пять лет.

"В краткосрочном периоде организация такого производства не рассматривается", - уточнили в компании.

При этом эксперты "Фармака" считают: если в Украине не начнется освоение технологий производства вакцин в ближайшие год-два, "то страна технологически настолько отстанет в этом направлении, что вероятность появления производства отечественных вакцин, которые будут соответствовать современным требованиям, будет очень низкая".

"Для производства вакцин необходимы специфические условия и технологии. В Украине лишь несколько предприятий выпускало вакцины по полному технологическому циклу, и только ограниченную номенклатуру. К сожалению, их технологическая база очень устарела. Кроме АКДС, туберкулина и герпетической вакцины, технологии получения компонентов для вакцин в отсутствуют. На их понадобятся десятки лет. То есть, быстро освоить производство вакцин в Украине возможно только разливом иностранным компонентов, фасовкой ин-балк или в случае трансфера технологий", - подчеркивают в "Фармаке".

В фармакомпании также полагают, что для локализации в Украине производства вакцин иностранными компаниями нужны стимулы, в том числе в отношении упрощения регистрации вакцин.

"При существующей организации закупок вакцин, через международные организации, таких стимулов нет. Если эта вакцина локализована, даже при фасовке из ин-балка отечественным производителем, необходимо проходить полную процедуру регистрации с клиническими исследованиями. Поэтому производителю вакцины проще поставлять ее Минздраву через международные организации", - считают эксперты "Фармака".

При этом в фармкомпании отмечают, что технологии производства комбинированных вакцин почти невозможно купить или лицензировать, а монокомпонентные вакцины закупаются Минздравом только для гепатита, полиомиелита и некоторых редких заболеваний.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые внесла в ежегодный список глобальных угроз человечеству отказ от вакцинации. По данным ВОЗ, иммунизация ежегодно предотвращает 2-3 млн смертей в мире, еще 1,5 млн чел. можно спасти, если охват прививками увеличится.

Календарь профилактических прививок в Украине предусматривает вакцинацию против 10 заболеваний - туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита. Все вакцины по календарю профилактических прививок дети и взрослые получают бесплатно.

Вакцины для Украины за средства госбюджета закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

В настоящее время в Украине существенно выросла заболеваемость корью, однако Минздрав сообщил, что не будет объявлять эпидемию.

Теги: #фармак #производство #вакцины
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