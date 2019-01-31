Студенты-медики пройдут тестирование от американского Нацсовета медицинских экзаменаторов – Минздрав

В формате теста 15 марта 2019 года состоится международное мониторинговое исследование качества высшего медицинского образования для студентов 4-го курса по специальности "Медицина", сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, тест разрабатывается специализированным агентством - Национальным советом медицинских экзаменаторов (США).

Как отмечается, результаты теста не повлияют на успеваемость студентов и не могут стать поводом для исключения студентов из университетов.

Исследование позволит студентам проверить свои знания и сравнить их с уровнем студентов из других стран. Кроме того, мониторинговое исследование поможет подготовиться ЗВО к сдаче международного экзамена.

Как сообщалось, студенты-медики 3-го курса уже в 2019 году будут составлять ЕДКИ.