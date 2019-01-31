Суд остановил действие распоряжения Кабмина о создании Национального одесского медицинского университета

Окружный административный суд Киева остановил действие распоряжения Кабмина о создании Национального одесского медицинского университета путем объединения Одесского национального медуниверситета (ОНМедУ) и Крымского государственного медуниверситета им. С.И.Георгиевского.

Соответствующее решение суд вынес 18 января 2019 года.

Как сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в Facebook, такое решение суд принял, рассмотрев "заявление самопровозглашенного и.о. ОНМедУ Юрия Сухина".

У.Супрун подчеркнула также, что Минздрав не рассматривает документы, подписанные неуполномоченными министерством лицами.