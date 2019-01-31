Медицина

17:13 31.01.2019

Суд остановил действие распоряжения Кабмина о создании Национального одесского медицинского университета

1 мин читать
Суд остановил действие распоряжения Кабмина о создании Национального одесского медицинского университета

Окружный административный суд Киева остановил действие распоряжения Кабмина о создании Национального одесского медицинского университета путем объединения Одесского национального медуниверситета (ОНМедУ) и Крымского государственного медуниверситета им. С.И.Георгиевского.

Соответствующее решение суд вынес 18 января 2019 года.

Как сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в Facebook, такое решение суд принял, рассмотрев "заявление самопровозглашенного и.о. ОНМедУ Юрия Сухина".

У.Супрун подчеркнула также, что Минздрав не рассматривает документы, подписанные неуполномоченными министерством лицами.

Теги: #медуниверситет #медреформа #суд
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Декларанты частных клиник могут безоплатно получать вакцины по календарю прививок в коммунальных медучреждениях

Студенты-медики пройдут тестирование от американского Нацсовета медицинских экзаменаторов – Минздрав

Пациенты получили по программе реимбурсации лекарства на сумму более 1,6 млрд грн - Минздрав

МЗУ объявило о первых тендерах - Минздрав

Новый порядок предоставления медпомощи на первичке предусматривает безоплатные анализы для групп риска 7 заболеваний

Электронный больничный может появиться в середине 2019г – Ковтонюк

НСЗУ выплатила более 1 млрд грн медучреждениям первички по договорам 2019 года

Государство будет оплачивать МРТ на этапе реформы стационарной медпомощи – заглавы Минздрава

В Минздраве Украины не исключают некоторой корректировки предложенных тарифов на амбулаторно-поликлинические услуги

НСЗУ будет оплачивать консультации врачей-специалистов в рамках тарифа на медуслугу – Ковтонюк

ПОСЛЕДНЕЕ

Супрун: Доступ пациентов к медицинскому каннабису - это их право на медпомощь

Для организации производства вакцин в Украине нужна гарантия государственной закупки – "Фармак"

Лекарства для лечения первичных иммунодефицитов у детей хватит до июля – БФ

Минздрав: в Украине зарегистрировали новый противотуберкулезный препарат

Ассоциация медицинского каннабиса в петиции к ВР предлагает легализовать коноплю в медицинских целях

Минздрав не будет объявлять эпидемию кори в Украине - Супрун

Количество детей, заболевших острой кишечной инфекцией после посещения в Бердянске развлекательного центра, возросло

Прирост заболеваемости корью за неделю снизился на 6%- ЦОЗ

Гослекслужба подписала меморандум о сотрудничестве с СБУ

Органы местного самоуправления 17 областей устанавливают для коммунальных аптек низкий уровень арендной ставки - АМКУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА