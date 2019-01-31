Медицина

15:53 31.01.2019

Лекарства для лечения первичных иммунодефицитов у детей хватит до июля – БФ

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Лекарства для лечения первичных иммунодефицитов у детей хватит до июля – БФ

Препарата "Анакинра", закупленного для лечения детей с редкими формами иммунодефицитов за средства госбюджета, хватит до июля 2019 года, сообщила исполнительный директор благотворительного фонда (БФ) "Пациенты Украины" Инна Иваненко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

"С сентября 2018 года идет досудебное расследование по подозрению в мошенничестве при закупке препарата. Но деньги использовались по назначению, на них закуплен препарат, которым сейчас лечатся дети. Вторая закупка должна была состояться в конце прошлого года, но из-за открытого уголовного производства ни один чиновник Министерства здравоохранения не ставит подпись под разрешением на ввоз этих лекарств. Имеющегося препарата хватит до июля",- сказала она.

По ее словам, препарат не зарегистрирован в Украине, поскольку компания-производитель "Анакинры" не заинтересована в его регистрации в нашей стране, где количество пациентов, в нем нуждающихся, не столь велико. Тем не менее, препарат находится в Украине вполне законно, так как зарегистрировано и успешно используется в США, Канаде и государствах-членах ЕС.

"Препарат закупили на основании закона "О лекарственных средствах", а конкретно - поправки, позволяющей закупать незарегистрированные лекарства для орфанных заболеваний",- подчеркнула исполнительный директор фонда.

Как сообщалось, в ноябре следственное управление ГУ Нацполиции Киева открыло уголовное производство по факту поставки указанного препарата. Минздрав предоставил правоохранителям доступ ко всем документам, необходимым для проведения досудебного расследования.

Обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации выразили в Программе развития ООН (ПРООН).

Теги: #дети #бюджет #медицина #лекарства
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