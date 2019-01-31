МЗУ объявило о первых тендерах - Минздрав

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) впервые объявило тендеры на закупку медицинских препаратов в рамках программ Глобального Фонда, в частности на закупку логистических услуг и лексредств против оппортунистических инфекций и побочных реакций при лечении ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, а также медицинских респираторов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, тендеры, объявленные в январе 2019 года, станут первыми закупками, проведенными МЗУ. В 2019 году госпредприятие должно также применить новые инструменты закупок, в частности электронные каталоги, которые позволят заказчикам быстро и удобно заказывать обычные препараты и изделия по принципу интернет-магазина.

Как сообщила пресс-служба, МЗУ получит статус центральной закупочной организации (ЦЗО) и начнет работу с закупками на основе рамочных соглашений, что значительно облегчит работу региональным заказчикам.

С 2015 года и до настоящего времени закупку лекарств и медизделий по государственным программам за средства госбюджета осуществляют три международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины 25 октября 2018 года зарегистрировало ГП "Медицинские закупки Украины" - централизованное агентство медицинских закупок, специализирующееся на закупках лекарственных средств и медицинских изделий.