Медицина

15:32 29.01.2019

Новый порядок предоставления медпомощи на первичке предусматривает безоплатные анализы для групп риска 7 заболеваний

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Новый порядок предоставления медпомощи на первичке предусматривает безоплатные анализы для групп риска 7 заболеваний

Каждый украинец, согласно новому порядку предоставления первичной медпомощи, может безоплатно пройти профилактические осмотры и анализы для групп риска семи заболеваний, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, безоплатные профилактические осмотры и анализы предусмотрены ежегодно для предотвращения сахарного диабета (для пациентов 45 лет и старше; для всех пациентов при факторах риска), ВИЧ-инфекции (для пациентов 14 лет и старше), туберкулеза (для всех пациентов при факторах риска); раз в два года – рака молочной железы (для пациентов 50-69 лет; 40 лет – при факторах риска); раз в один-два года, в зависимости от факторов риска, – гипертонической болезни и других сердечно-сосудистых заболеваний (для женщин 50 лет, мужчин 40 лет и старше), колоректального рака (для пациентов старше 50 лет) и рака предстательной железы (для пациентов старше 40 лет в зависимости от степени риска).

О факторах риска пациент обязан уведомить семейный врач.

Как сообщалось, первый этап медреформы на первичном уровне медобслуживания стартовал в Украине с 1 июля 2018 года.

По итогам "первой" и "второй волны" заключения договоров Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) заключила договора с 623 медицинскими учреждениями первичной медицинской помощи, 85 из которых – частные, и выплатила им 2,45 млрд грн.

В ходе "третьей волны" подписания договоров с медицинскими учреждениями первичной медпомощи НСЗУ получила от них 1,207 тыс. заявок и выплатила 1,046 млрд грн.

Теги: #медпомощь #медреформа #анализы #первичка
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