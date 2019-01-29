Количество детей, заболевших острой кишечной инфекцией после посещения в Бердянске развлекательного центра, возросло

Количество детей, заболевших кишечной инфекцией после посещения развлекательного центра в Бердянске (Запорожская обл.), возросло до 11, из них 10 госпитализированы, работа заведения приостановлена, сообщает пресс-служба Бердянского горсовета.

По данным городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в результате вспышки острой кишечной инфекции в местном спортивно-развлекательном центре "Джамп-сити" медицинская помощь понадобилась 11 детям, 10 из них госпитализированы. В результате обследования у семи детей выявлена ротавирусная инфекция.

По словам завподразделения Бердянского горрайонного отдела государственного учреждения "Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Александры Кикарош, специалисты установили, что кафе центра работало с многочисленными нарушениями.

Как отмечалось, субъект хозяйствования заявил о приостановке работы кухни центра, но, как показала внеплановая проверка, посетителям по-прежнему предлагают услуги местной кухни.

Комиссия заявила о необходимости закрытия центра до получения от Госпродпотребслужбы разрешения на возобновление работы.

Кроме того, полиции и прокуратуре Бердянска рекомендовано контролировать исполнение решения о закрытии центра, а также, по предложению общественности, организовать проверки по соблюдению норм санитарного законодательства другими детскими развлекательными центрами города.