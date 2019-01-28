Медицина

14:18 28.01.2019

Прирост заболеваемости корью за неделю снизился на 6%- ЦОЗ

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Прирост заболеваемости корью за неделю снизился на 6%- ЦОЗ

В Украине с 19 по 25 января 2019 года корью заболели 3,279 тыс. чел. (из них 1,929 тыс. - дети), что на 6% меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, с начала года от осложнений кори скончались 6 чел., среди них двое детей. В частности, за неделю с 19 по 25 января 2019 года от кори скончался 1 чел.

Всего с 28 декабря 2018 года до 25 января 2019 корью в Украине заболели 11,757 тыс. чел.: 4,876 тыс. взрослых, 6,881 тыс. ребенок. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (2,112 тыс. чел.), Винницкой (1,120 тыс. чел.), Ривненской (1,112 тыс. чел.), Хмельницкой (815 чел.) областях и в Киеве (901 чел.).

По состоянию на 25 января 2019 года в Украине есть более 900 тыс. доз вакцин против кори, паротита и краснухи производства Бельгии и США.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения в этом году впервые внесла отказ от вакцинации в ежегодный список глобальных угроз здоровью.

Теги: #корь #заболеваемость #минздрав
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