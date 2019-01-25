Медицина

17:19 25.01.2019

Гослекслужба подписала меморандум о сотрудничестве с СБУ

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Гослекслужба подписала меморандум о сотрудничестве с СБУ

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) подписала меморандум о сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Согласно сообщению, обнародованному на сайте Гослекслужбы в пятницу, основными направлениями сотрудничества станут реализация госполитики в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств и медицинских изделий, осуществление госнадзора за качеством и безопасностью использования лекарств, противодействие обороту фальсифицированных лексредств, выявление причин и условий, способствующих незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

Как сообщалось, 4 января Гослекслужба уволила директора госпредприятия "Государственный научный центр лекарственных средств и медицинской продукции" (ГНЦЛС) Наталью Никитину за грубое нарушение законодательства и обязанностей, предусмотренных контрактом.

В настоящее время в отношении Н.Никитиной осуществляются досудебные расследования, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Гослекслужба планирует организовать проведение конкурса на замещение вакантной должности директора ГНЦЛС.

Теги: #гослекслужба #сбу #меморандум
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