Органы местного самоуправления 17 областей устанавливают для коммунальных аптек низкий уровень арендной ставки - АМКУ

Органы местного самоуправления в 17 областях Украины устанавливают для коммунальных аптек уровень арендной ставки ниже, чем для остальных, сообщается в отчете Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Согласно отчету, наибольший размер арендных ставок для аптек в Сумской (100%), Закарпатской (70%), Тернопольской (60%), Запорожской (40%) и Ривненской (40%) областях.

Как отмечает АМКУ, органы местной власти стараются допускать к участию в социальных мероприятиях, в рамках которых осуществляется обслуживание льготных категорий населения, преимущественно коммунальные аптеки, учредителями которых являются местные советы, и соответственно именно этим аптекам предоставляется возможность арендовать имущество коммунальной собственности по более низкой ставке.

Такие действия местных советов способствуют созданию для коммунальных аптек более благоприятных условий конкуренции, в то время как для других аптечных учреждений условия остаются неизменными.

В связи с этим АМКУ предлагает поручить Фонду госимущества Украины принять меры по устранению проблем и обеспечение недискриминационного подхода органов местной власти к субъектам хозяйствования, осуществляющим розничную торговлю лекарственными средствами, при определении арендных ставок на использование недвижимого имущества для размещения аптечных заведений.