Государство будет оплачивать МРТ на этапе реформы стационарной медпомощи – заглавы Минздрава

Государство будет оплачивать исследование МРТ на этапе реформы стационарной медицинской помощи, которая стартует с 2020 года, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"МРТ не является классически амбулаторной помощью. Аппарат МРТ должен работать в стационарах и им должны пользоваться врачи узкой специализации - онкологи, нейрохирурги и другие. В 2020 году начнутся изменения на уровне стационарной помощи, и МРТ будет включен в перечень услуг в стационарах", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом замминистра отметил, что широкое применение МРТ на уровне амбулаторных медуслуг "при малейших проблемах со здоровьем, не является нормальной практикой".

"Семейный врач не должен направлять на МРТ. Если есть подозрение, он должен направить пациента к профильному специалисту. МРТ - очень сложное оборудование. И не всегда такое серьезное обследование необходимо пациенту. У нас люди сами себе назначают МРТ, для профилактики. Это не нормально", - сказал он.

Как сообщалось, П.Ковтонюк отметил отсутствие информации о реальном объеме амбулаторно-поликлинических услуг, которые оказывают бюджетные медучреждения. Изменение механизма финансирования амбулаторно-поликлинических медицинских услуг в рамках медреформы (программа "Безоплатная диагностика") стартует с июля 2019 года.

Оплату этих услуг будет осуществлять НСЗУ в случае, если эта услуга оказывается по направлению, выписанному семейным врачом, с которым у пациента подписана декларация. При этом услуга может быть оказана в любом медучреждении, которое заключило договор с НСЗУ.

В программу "Безоплатная диагностика" войдут 54 медицинских манипуляции, обследования и анализа. На реализацию программы госбюджетом на 2019 год предусмотрено 2 млрд грн.

Полный текст интервью с П.Ковтонюком опубликовано на сайте агентства "Интерфакс-Украина"