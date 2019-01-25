За неделю заболеваемость корью в Харьковской области выросла на 40%

В Харьковской области четвертую неделю подряд растет количество регистрируемых больных корью, сообщает Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"За четвертую неделю по сравнению с третьей неделей 2019 года в области заболеваемость корью выросла на 40%. Зарегистрировано 107 больных, из них дети - 42 (39,3%)", - говорится в информации, опубликованной на сайте учреждения.

Половина заболевших корью на прошлой неделе (54 человека) - жители Харькова.

По данным областного лабораторного центра Минздрава, с начала текущего года года по состоянию на 23 января в области зарегистрирован 281 случай заболевания корью. Удельный вес детей до 17 лет составляет 42,3% (119 случай).

Почти две трети заболевших (184 человека) не были привиты от кори. Среди 97 привитых заболевших у 40 человек была только одна прививка от кори.