В Минздраве Украины не исключают некоторой корректировки предложенных тарифов на амбулаторно-поликлинические услуги

Министерство здравоохранения не исключает некоторой корректировки предложенных тарифов на амбулаторно-поликлинические услуги, которые будут оплачиваться Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) в рамках второго этапа медицинской реформы, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Мы будем двигаться осторожно, посмотрим, как будет реагировать рынок и, возможно, изменим свою политику ценообразования. Но думаю, что сильно тарифы мы менять не будем", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

П.Ковтонюк отметил, что поведение рынка частных игроков может существенно повлиять на ход реформирования вторичной медпомощи.

"На рынке амбулаторных услуг присутствуют сильные и крупные игроки, и существует несколько сценариев их поведения. Они могут серьезно вмешаться в рынок, например, зайти в программу "Доступная диагностика" и активно расширять свою сеть. А могут остаться в стороне", - сказал он.

Замминистра отметил, что Минздрав проводит консультации с участниками рынка частной медицины.

Что касается частных клиник, то мы с ними в активном диалоге. Некоторые частные клиники не устраивают предложенные нами в программе "Безоплатная диагностика" тарифы, но есть много и заинтересованных. В любом случае, все приходят на эти встречи. Думаю, если бы они не хотели работать с НСЗУ, не было бы и диалога", - сказал он.

Как сообщалось, П. Ковтонюк отметил отсутствие информации о реальном объеме амбулаторно-поликлинических услуг, которые оказывают бюджетные медучреждения. Изменение механизма финансирования амбулаторно-поликлинических медицинских услуг в рамках медреформы (программа "Безоплатная диагностика") стартует с июля 2019 года.

Оплату этих услуг будет осуществлять НСЗУ в случае, если эта услуга оказывается по направлению, выписанному семейным врачом, с которым у пациента подписана декларация. При этом услуга может быть оказана в любом медучреждении, которое заключило договор с НСЗУ.

В программу "Безоплатная диагностика" войдут 54 медицинских манипуляции, обследования и анализа. На реализацию программы госбюджетом на 2019 год предусмотрено 2 млрд грн.

Полный текст интервью с П.Ковтонюком опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".