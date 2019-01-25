Медицина

14:41 25.01.2019

НСЗУ будет оплачивать консультации врачей-специалистов в рамках тарифа на медуслугу – Ковтонюк

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НСЗУ будет оплачивать консультации врачей-специалистов в рамках тарифа на медуслугу – Ковтонюк

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет оплачивать консультации врачей-специалистов в рамках тарифа на амбулаторно-поликлинические медицинские услуги по программе "Бесплатная диагностика", сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Услуги по программе "Бесплатная диагностика" - анализы, инструментальные исследования и пр. - будут оплачиваться за каждую процедуру. Так мы будем стимулировать медучреждения предоставлять конкретные услуги или манипуляции с использованием специального оборудования и отказываться от просто "разговоров" специалистов с пациентами", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам П.Ковтонюка, таким образом, на вторичном уровне медпомощи будет "меньше консультаций, которые ничем не заканчиваются".

"Консультация, которая, например, предоставляется в рамках диагностического обследования или операции одного дня, войдет в тариф услуги. Например, если вас проконсультировал гастроэнтеролог и сделал гастроскопию, то тариф будет определен именно на гастроскопию, а консультация является частью этой услуги", - пояснил он.

Как сообщалось, изменение механизма финансирования амбулаторно-поликлинических медицинских услуг в рамках медреформы (программа "Безоплатная диагностика") стартует с июля 2019 года.

Оплату этих услуг будет осуществлять НСЗУ в случае, если эта услуга оказывается по направлению, выписанному семейным врачом, с которым у пациента подписана декларация. При этом услуга может быть оказана в любом медучреждении, которое заключило договор с НСЗУ.

В программу "Безоплатная диагностика" войдут 54 медицинских манипуляции, обследования и анализа. На реализацию программы госбюджетом на 2019 год предусмотрено 2 млрд грн.

Полный текст интервью с П.Ковтонюком опубликовано на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #медреформа #ковтонюк
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