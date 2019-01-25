Украина может стать одной из основных площадок клинических испытаний лекарств - эксперт

Украина может присоединиться к Индии, Израилю и Таиланду и стать еще одной основной площадкой для быстро развивающейся отрасли клинических испытаний новых лекарств, считает управляющий партнер американской биотехнологической компании Apollo Ventures Джеймс Пейер.

"Клинические испытания могут быть проведены (в Украине) с таким же уровнем профессионализма, с таким же уровнем эффективности как в США и Европе - но без затрат", - сказал он на панели здоровья Ukraine House Davos.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №4074 об открытии доступа к результатам доклинического изучения и клинических исследований лекарственных средств.

В настоящее время в Украине проводится около 200 клинических исследований. При этом, за последние два года тенденция к сокращению количества клинисследований приостановилась.