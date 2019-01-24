Число заболевших в Бердянске острой кишечной инфекцией детей возросло до семи

Количество детей, заболевших острой кишечной инфекцией после посещения центра "Джамп Сити" в г.Бердянск Запорожской области, возросло до семи человек, сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области

Полиция открыла уголовное производство и просит отозваться граждан, чьи дети также пострадали после посещения этого развлекательного заведения.

По данным правоохранителей, с 17 по 23 января медицинская помощь потребовалась 7 детям возрастом от 4 до 10 лет, побывавших в данном заведении. Следствием установлено, что в период с 17 по 19 января в развлекательном центре Бердянска было допущено нарушение санитарных правил и норм, установленных с целью предупреждения инфекционных заболеваний. Данная информация подтверждается заведующим Бердянского горрайонного отдела ГУ "Запорожский областной центр Министерства охраны здоровья Украины".

В настоящее время проводятся противоэпидемические меры и проверки. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил и норм, установленных в целях предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых отравлений), предусматривающей санкцию в виде штрафа до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет.