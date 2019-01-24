Медицина

16:44 24.01.2019

"Фармак" в 2018 году вывел на рынок 17 брендов

1 мин читать
"Фармак" в 2018 году вывел на рынок 17 брендов

Фармацевтическая компания ПАО "Фармак" (Киев) в 2018 году вывела на рынок 34 новые номенклатурные позиции по 17 брендам, среди которых семь – безрецептурные.

Как сообщается в пресс-релизе фармкомпании, в частности, в 2018 году "Фармак" начал осваивать новые для себя терапевтические сегменты, в том числе астма, психиатрия и онкология.

Так, 2018 году компания вывела на рынок первый препарат для лечения астмы, сформировала портфель психиатрических продуктов, выпустила новый онкологический продукт.

Кроме того, "Фармак" увеличил портфель в сферах, в которых компания специализируется - контрастные средства и офтальмология.

В целом, по итогам 2018 года, "Фармак" увеличил розничные продажи на 20,7% по сравнению с 2017 годом.

В от же время, компания не уточняет объемов продаж.

Как сообщалось, в декабре 2018 года ПАО "Фармак" открыл новый участок таблеточного производства, инвестиции в который составили EUR20 млн. Участок позволит "Фармаку" увеличить мощности по производству твердых лекарственных форм в два раза - до 3 млрд таблеток в год.

К 2023 году "Фармак" планирует увеличить экспорт до 40% к 2023 году. В настоящее время доля экспорта "Фармака" составляет более 25% в общем объеме продаж.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Бенефициаром компании является глава набсовета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.

Теги: #фармак #бренды
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Фармак" планирует выйти на американский рынок до конца 2019г.

"Фармак" изучает возможность экспорта АФИ

"Фармак" открыл новый участок таблеточного производства, инвестировав EUR20 млн

Количество налоговых проверок компаний сократилось на фоне увеличения количества запросов от ГФС – Фармак

Верховный суд направил дело в отношении известной марки "Корвалол Corvalolum" на рассмотрение Большой палаты

"Фармак" планирует увеличить экспорт в структуре продаж до 40% за пять лет

Российские санкции не повлияют на работу фармкомпании "Фармак"

"Фармак" не осуществляет операций с временно оккупированными территориями - заявление компании

Кассационный хозсуд приостановил рассмотрение иска "Дарницы" к МЭРТ относительно "корвалола"

Готовность фармбизнеса к раскрытию результатов клинисследований будет зависеть от порядка и объема раскрытия такой информации

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция возбудила дело в связи с отравлением 12 детей в школьном автобусе в Киевской области

Количество отравившихся детей в Киевской области увеличилось до девяти, трое находятся в реанимации

Начальником Гослекслужбы в Киеве назначен экс-глава управления коммуникаций

БХФЗ сократил использование природного газа почти на 40% в 2018г

Восемь детей попали в больницу с отравлением в Киевской области, двое находятся в реанимации

В Запорожской области с корью и острой кишечной инфекцией госпитализировано 9 детей

Минздрав предлагает ускорить процедуру отправки пациентов на лечение за рубежом

Программа "Безоплатная диагностика" будет способствовать снижению доминирующих в структуре смертности заболеваний – глава НСЗУ

Государство выделило "Охматдету" более 430 млн грн в 2018 году

Минздрав в ближайшее время может рассмотреть вопрос объявления эпидемии кори в Украине - Супрун

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА