"Фармак" в 2018 году вывел на рынок 17 брендов

Фармацевтическая компания ПАО "Фармак" (Киев) в 2018 году вывела на рынок 34 новые номенклатурные позиции по 17 брендам, среди которых семь – безрецептурные.

Как сообщается в пресс-релизе фармкомпании, в частности, в 2018 году "Фармак" начал осваивать новые для себя терапевтические сегменты, в том числе астма, психиатрия и онкология.

Так, 2018 году компания вывела на рынок первый препарат для лечения астмы, сформировала портфель психиатрических продуктов, выпустила новый онкологический продукт.

Кроме того, "Фармак" увеличил портфель в сферах, в которых компания специализируется - контрастные средства и офтальмология.

В целом, по итогам 2018 года, "Фармак" увеличил розничные продажи на 20,7% по сравнению с 2017 годом.

В от же время, компания не уточняет объемов продаж.

Как сообщалось, в декабре 2018 года ПАО "Фармак" открыл новый участок таблеточного производства, инвестиции в который составили EUR20 млн. Участок позволит "Фармаку" увеличить мощности по производству твердых лекарственных форм в два раза - до 3 млрд таблеток в год.

К 2023 году "Фармак" планирует увеличить экспорт до 40% к 2023 году. В настоящее время доля экспорта "Фармака" составляет более 25% в общем объеме продаж.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Бенефициаром компании является глава набсовета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.