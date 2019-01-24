Медицина

13:29 24.01.2019

Начальником Гослекслужбы в Киеве назначен экс-глава управления коммуникаций

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Начальником Гослекслужбы в Киеве назначен экс-глава управления коммуникаций

 Начальником Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) в Киеве назначен Николай Холоденко, ранее возглавлявший управление коммуникаций ведомства.

Согласно сообщению на сайте Гослекслужбы, соответствующий приказом № 62-к подписан 17 января 2019 года.

Н.Холоденко работает в Гослекслужбе с 2012 года.

Как сообщалось, 4 января 2019 года Гослекслужба уволила директора госпредприятия "Государственный научный центр лекарственных средств и медицинской продукции" (ГНЦЛС) Наталью Никитину за грубое нарушение законодательства и обязанностей, предусмотренных контрактом.

Теги: #гослекслужба #кадры
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