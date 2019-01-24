Восемь детей попали в больницу с отравлением в Киевской области, двое находятся в реанимации

Сотрудники ГУ Нацполиции Украины в Киевской области устанавливают обстоятельства и причины отравления восьми школьников, повлекшего их госпитализацию в больницу г.Барышевка.

"По предварительным данным, автобус привез детей из окрестных сел в школу села Морозовка. Школьники по пути слышали запах горелой пластмассы, а впоследствии дети с симптомами отравления были доставлены в районную больницу города Барышевка", - сообщили в отделе коммуникации Полиции Киевской области в четверг.

В настоящее время в медицинском учреждении находится 8 детей, двое из которых - в реанимационном отделении.

"Правоохранители устанавливают местонахождение школьного автобуса и перевозчика, который отвечает за техническое состояние автотранспорта. В ближайшее время событиям будет дана правовая квалификация", - говорится в сообщениии.