Медицина

10:01 24.01.2019

В Запорожской области с корью и острой кишечной инфекцией госпитализировано 9 детей

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В Запорожской области с корью и острой кишечной инфекцией госпитализировано 9 детей

 В Запорожской области пять детей попали в инфекционное отделение после посещения одного из детских развлекательных центров, еще шесть после контакта с болеющим корью ребенком, сообщили в пресс-службе Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

"В Энергодаре заболели 6 малолетних детей из двух семей, в Бердянске 5 детей, посетившие развлекательный центр, госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.

По данным инфекционистов, 22 января в двух семьях г.Энергодара корью заболели 6 детей из двух семей. Как выяснилось, они не были привиты от этого вируса, из-за религиозных взглядов их родителей. Из них 4 детей госпитализированы, еще двоих родители отказались лечить в стационаре.

"В ходе эпидрасследования установлено, что с 6 по 10 января эти семьи совместно находились в гостях в Верхнем Рогачике Херсонской области, где корью болел ребенок. Групповое заболевание корью возникло на фоне отсутствия иммунитета у детей", – отмечено в сообщении.

В школе №2 г.Энергодара, где учатся заболевшие дети, проводятся противоэпидемические мероприятия.

Также, 22 января в Бердянске зафиксировано групповое заболевание острой кишечной инфекцией 5 детей возрастом от 4 до 10 лет.

"В инфекционное отделение КУ "Бердянское территориальное медицинское объединение" госпитализированы 4 ребенка, родители еще одного отказались от его стационарного лечения", – сказано в сообщении.

В результате вирусологического исследования у 3 госпитализированных обнаружена ротавирусная инфекция, бактериологические исследования клинического материала от заболевших в работе.

Установлено, что все заболевшие в течение последних дней посещали спортивно-развлекательный центр "Джамп-Сити". Дети не были знакомы, и все проживали по разным адресам.

Проводится эпидрасследование для определения причин заболевания. Предпринимаются противоэпидемические меры.

Теги: #запорожская_область #корь
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