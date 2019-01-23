Программа "Безоплатная диагностика" будет способствовать снижению доминирующих в структуре смертности заболеваний – глава НСЗУ

Программа "Безоплатная диагностика", являющаяся вторым этапом медицинской реформы, будет способствовать снижению заболеваний, которые доминируют в структуре смертности в Украине.

Как пояснил агентству "Интерфакс-Украина" глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко, перечень включенных в программу медицинских услуг, которые будут покрываться за счет государственного бюджета, определен, в частности, исходя из диагностической значимости лабораторного или инструментального исследования для практики семейного врача, педиатра и терапевта, а также для ранней диагностики и профилактики наиболее распространенных онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Именно сердечно-сосудистые заболевания и онкология доминируют в структуре смертности в Украине. Реализацией программы "Безоплатная диагностика" мы хотели бы повлиять на печальные цифры статистики", - сказал он.

О.Петренко пояснил, что в перечень анализов и диагностических процедур, которые войдут в программу, внесены медицинские услуги, направленные на раннюю диагностику и профилактику онкологических заболеваний (маммография, УЗИ молочных желез, биопсии, эндоскопические исследования), а также на своевременное выявление и мониторинг сердечно-сосудистых заболеваний (эхокардиография, мониторинг ЭКГ, тесты для определения патологий сердечно-сосудистой системы).

Он уточнил, что в рамках программы пациент сможет гарантированно получить 54 медицинские услуги, в том числе, 12 новых лабораторных анализов дополнительно к базовым, которые в рамках декларации оплачивает НСЗУ семейному врачу/терапевту/педиатру.

Кроме этого, в программу войдут маммография, пять видов рентгена и шесть видов УЗИ, а также четыре вида биопсии.

Программа также будет покрывать удаление некоторых новообразований, эндоскопические исследования и операции одного дня.

"Все услуги, которые войдут в программу "Безоплатная диагностика", для пациента будут полностью бесплатными. За них заплатит НСЗУ тому медучреждению, которое заключит договор с НСЗУ", - сказал О.Петренко.

Глава НСЗУ уточнил, что участие в программе "Безоплатная диагностика" на определенных условиях могут принять как коммунальные медицинские учреждения, так и частные.

Он подчеркнул, что безоплатными для пациента данные процедуры будут только в случае, если направление на эти обследования и анализы выпишет семейный врач/педиатр/терапевт, с которым подписана декларация.

Как сообщалось, госбюджет на 2019 год предусматривает выделение 2 млрд грн на программу "Безоплатная диагностика".

Минздрав обнародовал проект тарифов на амбулаторно-поликлиническую вторичную (специализированную) медпомощь, которые войдут в программу.

Согласно проекту постановления правительства, размещенному на сайте Минздрава, стоимость пилотных услуг по лабораторным исследованиям, которые будут оплачиваться за счет госбюджета, составляет 29-120 грн, стоимость инструментальных исследований составляет 82-134 грн за рентгенографические исследования, 84-106 грн за некоторые виды сонографических исследований (УЗИ), 195-1975 грн за эндоскопии и интервенции, в том числе, пункции и биопсии. Проект также предлагает установить тариф на проведение ряда дополнительных исследований, в том числе, 86 грн за УЗИ молочной железы, 106 грн – за сонографию нижних конечностей с доплерографией, 109 грн – за маммографию, 259 грн – за холтеровский мониторинг ЭКГ.

Ряд экспертов заявили, что предложенные тарифы ниже их себестоимости.