Государство выделило "Охматдету" более 430 млн грн в 2018 году

Расходы Национальной специализированной детской больницы (НСДБ) "Охматдет" в 2018 году составили 437,911 млн грн, из них 431,14 млн грн было выделено из госказначейства, сообщила главврач НДСБ Ирина Садовьяк на пресс-конференции в среду.

И.Садовьяк также отметила, что поступления от благотворительных организаций составили 102,931 млн грн, в частности, БФ "Таблеточки" предоставил 7,527 млн грн для онкобольных детей, корпорация "Рошен" - 25,515 млн грн для покупки необходимой техники, в частности, аппарата искусственной вентиляции легких. Среди благотворительных организаций, оказавших помощь детской больнице, "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД" (639 тыс. грн) и ЧАО "Киевский картонно-бумажный комбинат".

"Сметные расходы в 2018 году составили 437,911 млн грн. Общий фонд составлял 431,14 млн грн - это средства, которые выделило государство. Гранты, подарки и гуманитарная помощь составили 102,931 млн грн - это пришло к нам в виде лекарств, медицинского оборудования или изделий медицинского назначения. Но этого всего все равно не хватает для полноценной работы больницы",- сказала главврач.

По ее словам, в 2018 году состоялось 142 тендера по закупке медикаментов на общую сумму 130,960 млн грн. "Еще почти 300 млн грн было выделено на наши госпрограммы в качестве дополнительных поступлений, которые передает Минздрав через Укрмедпостач или Укрвакцину. Больше всего средств пошло на гематологические отделения, онкогематологию и орфанные заболевания", - сказала И.Садовьяк.

НДСБ "Охматдет" - многопрофильное лечебное учреждение, которое, по результатам аккредитации в 2011 году подтвердило высшую категорию. Ежегодно в стационаре на 620 больничных койках проходят лечение около 18 тыс. детей; около 20 тыс. получают неотложную помощь в травматологическом пункте больницы.