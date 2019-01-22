Медицина

18:53 22.01.2019

В Киеве зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, в 25 школах приостановлен учебный процесс

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В Киеве зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, в 25 школах приостановлен учебный процесс

В Киеве отмечается рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в 25 школах столицы полностью или частично приостановлен учебный процесс.

Как сообщается во вторник на сайте Киевской горгосадминистрации, за третью неделю текущего года в столице зарегистрировано 14653 больных гриппом и ОРВИ (6267 взрослых и 8386 детей). В целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года, показатель заболеваемости составляет ниже эпидпорога на 42,2%.

"Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 12,1%", - сказано в сообщении.

В настоящее время в Киеве приостановлен учебный процесс в 25 школах: в 11 – полностью, в 14 – частично.

Теги: #киев #кгга #орви
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