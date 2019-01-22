Медицина

16:14 22.01.2019

Количество смертельных случаев на производстве в 2018 г. увеличилось на 5,4% - ФССУ

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Количество смертельных несчастных случаев на производстве по итогам 2018 года увеличилось на 5,4%, всего в прошлом году смертельно травмировалось 350 человек против 332 в 2017 году, сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

В то же время, количество несчастных случаев и профзаболеваний в 2018 году сократилось. Всего фондом было зарегистрировано 4805 несчастных случаев и 1879 профзаболеваний, что соответственно на 3,2% и 3,7% меньше чем в 2017 году.

ФССУ осуществляет страховые выплаты пострадавшим в результате несчастного случая на производстве или в случае профессионального заболевания, а также предоставляет медицинские и социальные услуги. В частности, фонд финансирует лечение всех прямых последствий страхового случая до восстановления здоровья, прохождения курса оперативной реабилитации на базе санаторно-курортных учреждений, проведение исследований, осуществление оперативных вмешательств, эндопротезирование, протезирование, обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Теги: #производство #смерть #фссу
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