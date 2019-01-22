НСЗУ в третью волну подписания договоров получила более 1200 заявок от медучреждений первички

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) во время третьей волны подписания договоров с медицинскими учреждениями первичной медпомощи получила от них 1207 заявок.

Как сообщает НСЗУ на своей странице в сети "Фейсбук", служба отклонила 10 заявок из-за несоответствия требованиям.

В настоящее время НСЗУ подписала 1054 договора с медучреждениями, которым уже поступили на подпись отчеты и они в ближайшее время получат оплату от НСЗУ по договору.

НСЗУ уточняет, что по 143 медучреждениям "система выдала ошибку, из-за которой мы не можем сейчас подписать договор".

"Электронная система настроена так, чтобы пристально отслеживать все данные и всю информацию, которые в ней хранятся, и не допустить вмешательства в систему. И поэтому, когда заведения вносили изменения в договор уже после подачи заявления, система такой договор не пропустила и выдала ошибку. Это свидетельствует о высоком уровне защищенности системы и данных. Но с другой стороны, сейчас это усложнило процесс подписания договоров с 143 заведениями", - отмечает НСЗУ.

Как сообщалось, Национальная служба здоровья Украины начала третью волну подписания договоров с медицинскими учреждениями.

По итогам "первой" и "второй волны" заключения договоров НСЗУ заключила договоры с 623 медицинскими учреждениями первичной медицинской помощи, 85 и которых – частные, и выплатила им 2,45 млрд грн.

Медицинская субвенция из государственного бюджета на 2019 на медицинские учреждения первичного звена не предвидится - те коммунальные учреждения, которые не заключат договор с НСЗУ на 2019, будут финансироваться за счет других бюджетных программ в порядке, установленном законодательством, и из других источников, не запрещенных законодательством. С января 2019 года учреждения, оказывающие первичную медицинскую помощь, смогут подать заявление на заключение договора с НСЗУ через электронную систему здравоохранения.