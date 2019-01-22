Медицина

11:48 22.01.2019

ВОЗ впервые включила в список угроз человечеству отказ от вакцинации

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ВОЗ впервые включила в список угроз человечеству отказ от вакцинации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые внесла в ежегодный список глобальных угроз человечеству отказ от вакцинации, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным ВОЗ, иммунизация ежегодно предотвращает 2-3 млн смертей в мире, еще 1,5 млн человек можно спасти, если охват прививками увеличится.

Календарь профилактических прививок в Украине предусматривает вакцинацию против 10 заболеваний - туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита. Все вакцины по календарю профилактических прививок дети и взрослые получают бесплатно.

Вакцины для Украины за средства госбюджета закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Теги: #вакцинация #воз #оон
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