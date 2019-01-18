Медицина

14:04 18.01.2019

ВОЗ поддерживает Украину в усилении программы иммунизации

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ВОЗ поддерживает Украину в усилении программы иммунизации

 Всемирная организации здравоохранения позитивно оценила переход Украины на многолетнее планирование вакцин и поставок, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, в ВОЗ отметили, что новые подходы являются залогом бесперебойного снабжения безопасных и качественных вакцин на все уровни, что позволит улучшить предоставление услуг иммунизации в каждом медицинском учреждении страны.

Соответствующие изменения в постановление №298, которые предусматривают трехлетнее планирование при закупках вакцин, правительство приняло в январе 2019 года.

Методика расчета потребности вакцин соответствует международным стандартам. В ее разработке участвовали ВОЗ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

В методике предусмотрено многолетнее планирование национальной программы иммунизации и создание 25%-го буферного запаса вакцин с учетом потребности как для плановых прививок, так и для усиленной иммунизации.

Теги: #вакцины #минздрав #моз #иммунизация
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