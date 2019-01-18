Медицина

10:18 18.01.2019

С начала года корью заболели более полусотни жителей Днепропетровской области

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С начала года корью заболели более полусотни жителей Днепропетровской области

За первые недели 2019 года корью заболели 55 жителей Днепропетровской области, половина из которых – дети, а 65,5% заболевших не имели прививок от этого вирусного заболевания, сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

"В январе показатель заболеваемости корью по области низкий. Однако динамика распространения болезни – очень быстрая. Из десяти невакцинированных людей, которые пообщаются с больным, девять тоже заболеют", – рассказала заведующая отделением Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Елена Кузьменко.

Она напомнила, что корь распространяется воздушно-капельным путем. Вирус может жить в воздухе до двух часов после того, как больной человек покинул помещение. Симптомы болезни – высокая температура, кашель, насморк, сыпь.

Единственный способ уберечься от кори – вакцинироваться. Прививка защищает от осложнений болезни, которые могут быть смертельными. Вакцинироваться стоит согласно Национальному календарю прививок.

Медучреждения Днепропетровщины полностью обеспечены качественными вакцинами от кори. Дети получают их бесплатно. Если медработники или преподаватели до 30 лет контактировали с больным корью, они также могут вакцинироваться бесплатно. Другим взрослым сначала стоит проконсультироваться с семейным врачом. Он определит, необходимы ли им прививки. Если да, то вакцину можно купить в аптеке.

В 2018 году в Украине зарегистрировали почти 55,5 тыс случаев заболевания кори. От осложнений умерли 16 человек: среди них – 12 детей. В Днепропетровской области заболели около тысячи жителей. Летальных исходов не было.

Теги: #корь #заболеваемость #днепропетровская_область
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