Медицина

17:35 16.01.2019

Кабмин продлил на 2019г финансирование первички по программе медгарантий

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Кабмин продлил на 2019г финансирование первички по программе медгарантий

Кабинет министров Украины продлил финансирование первичной медицинской помощи по программе медицинских гарантий до конца 2019 года.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду.

Согласно документу, медучреждения, не заключившие договора с Национальной службой здоровья (НСЗУ), будут финансироваться только из местного бюджета.

Медицинская субвенция из государственного бюджета на 2019 на медицинские учреждения первичного звена не предвидится - те коммунальные учреждения, которые не заключат договор с НСЗУ на 2019, будут финансироваться за счет других бюджетных программ в порядке, установленном законодательством, и из других источников, не запрещенных законодательством. С января 2019 года учреждения, оказывающие первичную медицинскую помощь, смогут подать заявление на заключение договора с НСЗУ через электронную систему здравоохранения.

Теги: #нсзу #первичка #медреформа #кабмин
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