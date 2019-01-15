Фармфирму "Дарница" возглавил экс- и.о.директора "Биофармы"

Наблюдательный совет ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" назначил гендиректором бывшего и.о.директора "Фармацевтического завода "Биофарма" Андрея Обризана, ранее возглавлявшего проект инновационной компании со штаб-квартирой в Цюрихе (Швейцария), которая разрабатывает IT-продукты в сфере здравоохранения, а также коммуникаций и безопасности.

А.Обризан также работал в украинских и международных фармкомпаниях, среди которых: корпорация "Артериум", "Биофарма", TEVA/PGT Healthcare, Richter Gedeon.

Согласно данным системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), наблюдательный совет прекратил полномочия экс-гендиректора компании Светланы Диденко, которая занимала эту должность с 2014 года.

Фармфирма "Дарница" входит в десятку крупнейших фармпроизводителей Украины и в десятку крупнейших госпитальных поставщиков. По итогам 2016 года заняла третье место среди украинских компаний после компании "Фармак" и корпорации "Артериум" по объемам аптечных продаж лекарственных средств.