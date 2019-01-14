Медицина

17:09 14.01.2019

В Харьковской области заболеваемость корью выросла почти в полтора раза за неделю

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В Харьковской области заболеваемость корью выросла почти в полтора раза за неделю

 В Харьковской области растет количество еженедельно регистрируемых больных корью, сообщает Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"За вторую неделю 2019 года в области заболеваемость корью выросла на 42,5% (по сравнению с предыдущей неделей - ИФ). Зарегистрировано 57 случаев кори, из них среди детей - 34 (59,6%)", говорится в информации, опубликованной на сайте учреждения.

Почти половина заболевших корью на прошлой неделе (26 человек) - жители Харькова.

По данным областного лабораторного центра Минздрава, за последние две недели (с 27 декабря по 9 января) в области зарегистрировано 97 случаев заболевания корью. Удельный вес детей до 17 лет составляет 52,6% (51 случай).

Почти две трети заболевших (62 человека) не были привиты от кори. Среди привитых заболевших 13 человек имели только одну прививку от кори.

Теги: #корь #харьковская_область
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