Медицина

15:15 14.01.2019

Программа реимбурсации с 1 апреля переходит в администрирование НСЗУ

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Программа реимбурсации с 1 апреля переходит в администрирование НСЗУ

Программа реимбурсации (возмещения) стоимости препаратов "Доступные лекарства" с 1 апреля 2019 года переходит в администрирование Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Согласно сообщению пресс-службы НСЗУ, лексредства в рамках программы будут отпускаться по электронным рецептам, а возмещение стоимости будет происходить по договору аптеки с НСЗУ, заключенным в электронной системе здравоохранения e-Health.

C 1 февраля 2019 года начнется регистрация аптек в электронной системе, а с 15 февраля руководители аптек смогут подать заявления о заключении договора с НСЗУ.

Теги: #нсзу #реимбурсация #медреформа
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