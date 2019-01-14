Программа реимбурсации с 1 апреля переходит в администрирование НСЗУ

Программа реимбурсации (возмещения) стоимости препаратов "Доступные лекарства" с 1 апреля 2019 года переходит в администрирование Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Согласно сообщению пресс-службы НСЗУ, лексредства в рамках программы будут отпускаться по электронным рецептам, а возмещение стоимости будет происходить по договору аптеки с НСЗУ, заключенным в электронной системе здравоохранения e-Health.

C 1 февраля 2019 года начнется регистрация аптек в электронной системе, а с 15 февраля руководители аптек смогут подать заявления о заключении договора с НСЗУ.